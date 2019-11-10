Eskişehir'de sporcular 30 bin silindirden Atatürk silüeti oluşturdu
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir'de sporcuların, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla 30 bin silindiri birleştirerek Atatürk silueti oluşturduğu video, 1 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Atatürk'ün vefatının 81'inci yılında, Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının 30 bin silindiri birleştirerek Atatürk silueti oluşturduğu belirtildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in, Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu'ndaki etkinliğin videosunu, sosyal medya hesaplarından "Biz daima O'nun izindeyiz, O daima bizim kalbimizde.' notuyla paylaştığı ifade edilen açıklamada, videonun sosyal medyada 1 milyondan fazla kişiye ulaştığı bildirildi.
Açıklamada, "Binlerce takipçisi olan siyasiler ve sanatçılar da videoyu paylaştı. Büyükşehir Belediyesi de projeye destek veren Eskişehir Teknik Üniversitesi ve piyanist Görkem Edis'e teşekkür etti." ifadelerine yer verildi.
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Eskişehir'de sporcular 30 bin silindirden Atatürk silüeti oluşturdu
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