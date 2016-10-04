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04 Ekim 2016 Salı

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Eskişehir'de tarihi eser operasyonu

– Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Tunç dönemine ait 61 parça sikke ve balta ele geçirildi

04 Ekim 2016 Salı, 17:30
Eskişehir'de tarihi eser operasyonu

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ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de düzenlenen operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yapmaya çalıştıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Hisar Mahallesi’nde, ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmaya çalışan M.Ö. (34), A.Ş. (49) ve E.K’yi (28) yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 20 bin dolar değerinde Tunç dönemine ait olduğu belirlenen 61 sikke ve balta ele geçirildi.

Tarihi eserleri muhafaza altına alan güvenlik güçleri, şüphelileri sorgulamak üzere, İl Jandarma Komutanlığına götürdü.

eskişehir operasyon  tarihi eser

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