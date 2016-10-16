Eskişehir'de tarihi eser operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’in Çifteler ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yapmaya çalıştıkları öne sürülen iki kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları iddia edilen İ.K. (32) ve F.Ö’nün (37) bulunduğu otomobili ilçe merkezinde durdurdu.

Otomobilde yapılan arama ve kontrollerde, 66 bronz ve altın sikke, iki yüzük, birer dedektör ve kazma ele geçirildi.

Tarihi eserleri muhafazaya alan güvenlik güçleri, şüphelileri sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürdü.