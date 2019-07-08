Eskişehir'de tarihi eser operasyonu
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser satmaya çalıştığı öne sürülen zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı iddia edilen M.E'nin bulunduğu otomobili Kaymaz Mahallesi'nde durdurdu.
Araçta arama yapan güvenlik güçleri, 2 bronz heykel, 1 madalyon ile tarihi eser niteliğinde olduğu düşünülen 3 obje ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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