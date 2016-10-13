Eskişehir'de tarımsal değerlendirme toplantısı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü öncülüğünde tarımsal değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tepebaşı Ziraat Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Salih Söğüt başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği ödemesinde yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.

Buluşan, ödemelerin Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği hizmetinin başında olacak şekilde 3 taksitle yapılmasının odalar ve danışmanlar açısından daha verimli olacağını bildirdi.

Toplantıda danışman kotasıyla ilgili konular da ele alındı.