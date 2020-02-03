Eskişehir'de tarımsal projelere 15,5 milyon lira hibe desteği
ESKİŞEHİR (AA) – Türkiye genelinde yapılan "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 13. Etap Programı" kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığınca Eskişehir'e 15,5 milyon lira hibe desteği sağlanacak.
İl Tarım ve Orman Müdürü Emine Sever, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın değerlendirmeleri ve bütçelendirme çalışmaları sonucu Eskişehir'den ekonomik yatırımlar konusunda uygunluk kriterlerini taşıyan 130 projenin kabul edildiğini duyurdu.
Sever, 31 milyon lira tutarındaki projeleri kabul gören 130 yatırımcıya yüzde 50 hibe desteğinde bulunulacağını aktararak, "İlimizde üretilen tarıma dayalı ürünlerin yerinde işlenmesi ve değerlendirilmesi katma değer açısından çok önemlidir, üreticilerimize ve ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.
Bakanlıkça "Yarısı Sizden Yarısı Bizden" sloganıyla başlatılan projenin 13. etabında hibe almaya hak kazanmış 130 yatırımcıya tebligat yapıldığını bildiren Sever, şunları kaydetti:
"Uygulamalar hakkında detaylı bilgiler verilecek. Ardından gerekli belgelerini tamamlayan yatırımcılarımızla İl Müdürlüğümüzde hibe sözleşmesini imzalanacaktır.
Bu kapsamda ilimize verilecek hibe desteğinin doğal kaynaklar ve çevrenin korunması dikkate alınarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesini, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesini, gıda güvenliğinin güçlendirilmesini, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması sağlanacağının temennisiyle Eskişehir tarımı ve ülke ekonomimiz için hayırlı olmasını diliyorum."
-
Eskişehir'de tarımsal projelere 15,5 milyon lira hibe desteği
-
AFAD'ın gönüllü sayısı 87 bine ulaştı
-
Aladağ, kayak tutkunlarını ağırlamak için tesisleşmeyi bekliyor
-
Erciyes'i yarıyıl tatilinde yarım milyondan fazla kişi ziyaret etti
-
Yeşil sahada maç öncesi evlilik teklifi
-
Kayseri'de akaryakıt istasyonu marketinde silahlı soygun
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.