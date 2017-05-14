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Eskişehir'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 ölü 7 yaralı

14 Mayıs 2017 Pazar, 21:35

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ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bircan Yüksel idaresindeki 34 NS 5405 plakalı tır, Eskişehir-Ankara karayolu 71 Evler Kavşağında Murat Yüksel (47) kontrolündeki 06 LK 424 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Murat Yüksel olay yerinde, Kadriye Duğan (65), 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Eskişehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yaralanan, Ali Duran (41), Serpil Zarıçam, Volkan Kaleli (20), Yiğit Ayan (13), Asuman Ayan (39), Mert Yüksel (7) ile Seher Yüksel (41), Eskişehir Devlet ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan, Ali Duran, Serpil Zarıçam ile Asuman Ayan’ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

2 ölü eskişehir trafik kazası

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