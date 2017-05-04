Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
– Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, yoldan geçen başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mehmet Akdoğan’ın (55) kullandığı 43 SE 013 plakalı otomobil, Eskişehir-Sarıcakaya karayolunun 3. kilometresinde sürücüsü henüz tespit edilemeyen 26 PN 874 plakalı otomobille çarpıştı.
Bu sırada aracından inen Akdoğan’a, kaza yerinden geçen Hüseyin Kara idaresindeki 43 SD 505 plakalı otomobil çarptı. Kazada, Mehmet Akdoğan olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Ali Öztürk ile Cem Bahtiyar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.