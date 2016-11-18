Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü.

Eskişehir-Ankara karayolunun Anadolu Üniversitesi yakınlarında, M.Y. idaresindeki 26 KP 343 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Erkan’a (47) çarptı.

Ağır yaralanan Erkan, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erkan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü M.Y, gözaltına alındı.