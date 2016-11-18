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Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü

– Hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

18 Kasım 2016 Cuma, 19:51
Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü

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ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü.

Eskişehir-Ankara karayolunun Anadolu Üniversitesi yakınlarında, M.Y. idaresindeki 26 KP 343 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Erkan’a (47) çarptı.

Ağır yaralanan Erkan, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erkan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü M.Y, gözaltına alındı.

eskişehir Kaza

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