Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Recep Sarılmaz idaresindeki 35 K 49104 plakalı kamyonet, Sivrihisar-Afyonkarahisar karayolunun 29. kilometresinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 AK 1935 plakalı tırla çarpıştı.

Şarampole devrilen kamyonette sıkışan Sarılmaz, aracın alev alması sonucu yanarak hayatını kaybetti.

Polis, olay yerinde bulunan kırık tampon parçasından yola çıkarak kazaya karışan tırın plakasını belirledi. Plaka Takip Sistemi ve MOBESE kameralarından tırın Ankara’ya yönüne gittiği tespit edildi.

Tır, Ankara Sebze ve Meyve Hali girişinde jandarma ekipleri tarafından durduruldu ve sürücüsü gözaltına alındı.