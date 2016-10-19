Eskişehir'de trafik kazası: 1 yaralı
19 Ekim 2016 Çarşamba, 10:59
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turan Bayram (47) idaresindeki 43 BF 454 plakalı otomobil, Eskişehir- Kütahya karayolunun 15. kilometresinde araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Bayram, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Bayram’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.