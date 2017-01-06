Eskişehir'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

– Bir iş yerinin bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ile kuzeni hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de bir otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Deniz Aktaş (27) idaresindeki 27 YH 714 plakalı otomobil, Batıkent Mahallesi Orgeneral Kıvrıkoğlu Caddesi’nde yol kenarında bulunan bir iş yerine ait bahçe duvarına çarptı.

Araçta sıkışarak yaralanan sürücü Aktaş ile otomobilde bulunan amcasının oğlu Osman Aktaş (30) ve arkadaşı Ökkeş Üre (40), Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Osman Aktaş, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan diğer iki yaralıdan sürücü Ahmet Deniz Aktaş da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.