Eskişehir'de “Uçmayan Köy Kalmasın” projesi

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’in Sivrihisar ilçesindeki Uluslararası Sportif Havacılık Merkezince yürütülen ”Uçmayan Köy Kalmasın” projesi kapsamında 102 kişi, sportif uçaklarla ilk kez uçmanın heyecanını yaşadı.

Havacılık merkezi yakınlarındaki İstiklalbağı Mahallesi’nde yaşayan 102 kişi, sportif uçak ve 1 helikopterle havalanarak yaşadıkları toprakları yukarıdan görme imkanı buldu.

Organizasyon komitesi üyelerinden Işıl Görenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projesi olarak ”Uçmayan Köy Kalmasın” etkinliği düzenlediklerini belirtti.



Merkeze yakın mahallelerde yaşayan vatandaşları ücretsiz uçurduklarını anlatan Görenoğlu, şunları söyledi:

“Geçen ay yaptığımız etkinlikte Yeşilköy Mahallesi’ndeki vatandaşlarımız uçmuştu. Bugün ise İstiklalbağı Mahallesi sakinlerinden 102 kişi uçak ve helikopterle havalandı. Vatandaşlarımız çok memnun oldu. Özellikle kadınlar ve çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Biz de bu heyecana ortak olduk. Amacımız, havacılık kültürünün toplumumuza kazandırılması. Hava şartları elverdiği takdirde diğer köylerden vatandaşlarımızı da uçuracağız.”

– ”Hayalim gerçeğe dönüştü”

Mahalle sakinlerinden Kaan Yaşar da hayatında ilk kez uçağa binmenin heyecanını yaşadığını dile getirerek şöyle konuştu:

“Ben 36 yaşındayım. Doğduğumdan beri bu topraklarda yaşıyorum. Basmadığım yer kalmadı ama ilk defa yaşadığım yerleri havadan görme imkanım oldu. Uçma hayalim gerçeğe dönüştüğü için çok mutluyum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

İlk defa uçağa binen Suna Karasivri ise kendilerine bu imkanı sunanlara teşekkür ederek “Kuşlar gibi özgür olduğumuzu hissettik. Hiç korkmadım. Uçağa binmeyi hep hayal ederdim, sonunda ben de uçtum.” dedi.