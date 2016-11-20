Eskişehir'de üretilen “Rabia” ekmeği ilgi görüyor

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’in Alpu ilçesinde bir fırında üretilen ve “Rabia” adı verilen ekmek ilgi görüyor.

Kemalpaşa Mahallesi Muhtarı ve işletmede görevli İsmail İnanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada “Rabia” isimli ekmeğin buğdayının Urfa’da yetiştirildiğini ve Afyon’da öğütülerek kendilerine ulaştırıldığını söyledi.

İnanç, ekmeğin kısa zamanda ilçede ilgi görmesinin en önemli sebeplerinden birinin Şehit Esma’nın sloganı olan “Rabia” isminin verilmesi, diğerinin de unun kalitesi ve ekmeğin ateş odununda pişirilmesi olduğunu anlattı.

İnanç, ekmeğe bu ismi, Mısır’da Rabia Meydanı’nda katledilen Şehit Esma’nın sloganı olması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da sıkça işaretinin yapılmasından dolayı koyduklarını ifade ederek, “Halkımız da ürettiğimiz bu ekmeğe ilgi gösterdi. İlçemiz içindeki küçük büyük bütün esnafta ekmeğimiz satılıyor. Amacımız o sloganın ve şehit edilen Esma’nın unutulmamasıydı.” dedi.

İlçede yaşayan vatandaşlardan Ömer Faruk Duman da ekmeğin ismini ilk duyduğunda şaşırdığını ve etkilendiğini dile getirdi. Ekmeği, kalitesinden dolayı sürekli tükettiklerini anlatan Duman, “Hem ismi hem de ekmeğin kalitesi beni etkiledi. Üreticinin duyarlı olarak ekmeğe bu ismi vermesi bizim her lokmada Esma kardeşimizi hatırlamamıza sebep oluyor. Mısır’da yaşanan o zulmü hatırlatan ‘Rabia’ ekmeğimiz Alpu’ya has bir ürün. Bu yüzden bir vatandaş olarak da çok mutluyum.” şeklinde konuştu.

Alpu ilçesinde esnaflık yapan Halime Biltekin, işletmelerinde uzun zamandır “Rabia” ekmeği sattıklarını ve müşterilerinin büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Biltekin, sadece bu ekmek için gelenler bulunduğunu ifade ederek, “İsminden ve ekmeğin kalitesinden dolayı sadece ekmek için gelenler var. Halkın gösterdiği ilgiden memnunuz.” dedi.