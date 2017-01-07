Eskişehir'de uygulamalı girişimcilik eğitimleri

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Ticaret Odası (ETO) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliği ile düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin sertifika töreni yapıldı.

ETO’dan yapılan açıklamaya göre, törende konuşan ETO Başkanı Metin Güler, eğitimler sayesinde hem girişimcilerin iş yeri sahibi olduğunu hem de ekonomi ve istihdama katkı sağlandığını bildirdi.

Güler, ETO’nun girişimcilere ayrı bir önem verdiğini belirterek bu nedenle uygulamalı girişimcilik eğitimlerinde en başarılı kuruluşlardan biri olduklarını vurguladı.

ETO’nun geçen yıl 82 girişimcinin iş yeri açmasına vesile olduğunu kaydeden Güler, ”Bugüne kadar düzenlenen eğitimler sayesinde 290 girişimci patron oldu. Sertifika almaya hak kazanan girişimcileri cesaretleri dolayısıyla kutluyorum. Her bir girişimci yalnızca kendi iş yerlerini açmakla kalmayıp Eskişehir ekonomisi ve istihdamına da katkı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

KOSGEB Eskişehir İl Müdürü Seraceddin Özcan da eğitimlere katılan girişimcilerin hayallerinin peşinden koştuklarını, bilgi ve beceri dahilinde de ilk aşamayı başarıyla tamamladıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından girişimcilere sertifikaları verildi.