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Eskişehir'de uyuşturucu ile mücadele

– Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, okul önleri ve çevresinin yanı sıra halkın yoğun olduğu bölgelerde denetim gerçekleştirdi

29 Eylül 2016 Perşembe, 19:03
Eskişehir'de uyuşturucu ile mücadele

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ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, okul önleri ve çevresinin yanı sıra halkın yoğun olduğu bölgelerde denetim yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde bir süredir yürütülen “Narkotim Projesi” kapsamında görev yapan ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ile ilgili okullar bölgesi ve çevrelerinde, halkın yoğun olduğu bölgelerde, barlar sokağı ve civarlarında uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde temin eden şahıslara yönelik motosikletli Narkotim uygulaması gerçekleştirdi.

Yetkililer, uygulamaların aralıksız süreceğini bildirdi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotim

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