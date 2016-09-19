Eskişehir'de uyuşturucu ile mücadele

– 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla Eskişehir’de Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesine bağlı ekipler okul önlerinde ve çevresinde denetim gerçekleştirdi

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, okul önlerinde ve çevresinde denetim yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde bir süredir yürütülen Narkotim Projesi kapsamında görev yapan ekipler, ders yılının başlaması nedeniyle okulların önünde ve çevresinde denetimlere başladı.

Bu kapsamda Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesine bağlı polis memurundan oluşan Narkotim ekipleri, kentteki çok sayıda okulun çevresinde şüpheli kişilere yönelik kimlik kontrolü ve üst araması yaptı.

Narkotim ekipleri, sohbet ettikleri öğrencilere uyuşturucu maddenin zararları ile ilgili bilgiler verdi.