Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Zafer Mahallesi’nde düzenlediği 3 ayrı operasyonda, zanlılar B.G, F.B, Ş.K, M.D. ve E.Y’yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan arama ve kontrollerde, 2 bin 453 uyuşturucu hap, 6 kilo 915 gram esrar, 30 gram metanfetamin maddesi, 203 sikke, 2 kök Hint keneviri, birer ruhsatsız pompalı tüfek ile namlusuyla oynanmış kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.