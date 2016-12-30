Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

– Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ya da uyuşturucu kullandıkları iddia edilen 12 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ya da uyuşturucu kullandıkları iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu kişilerden uyuşturucu temin eden kişilere yönelik çalışma başlattı.

Zafer Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın aldıkları belirlenen 9 kişi ile uyuşturucu madde satan 3 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin, ev ve üzerilerinde yapılan arama ve kontrollerde, içime hazır halde 55 paket ve 18 gram sentetik uyuşturucu ile 1 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin, polisin eve girmesini önlemek amacıyla güçlendirilmiş çelik kapı yaptırdıklarını belirledi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 12 şüpheliden, 3’ü adliyeye sevk edildi.