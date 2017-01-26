Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1’i kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narko Tim ekipleri, Şarhöyük Mahallesi’ndeki bir eve düzenlediği operasyonda 1’i kadın 2 kişiyi yakaladı.

Zanlıların evinde yapılan aramada, satışa hazır paketler halinde bonzai ve esrar bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.