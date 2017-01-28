Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapan bir şüpheli, uyuşturucu kullandıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Narko Tim ekipleri, Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesinde uyuşturucu madde sattığı iddia edilen şüpheli Seçkin A’yı (31), 3,25 gram eroin ve 1 sahte 100 lirayla yakaladı.

Öte yandan ekipler, kent merkezinin yanı sıra, İstiklal, Orhangazi, Ömerağa, Zafer ve Gazipaşa Mahallelerinde yaptığı operasyonlarda kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın aldıkları belirlenen 7 kişi üzerinde sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 1 zanlı ile uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen 7 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.