Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattığı iddia edilen bir kadın yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Narko Tim, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Zafer Mahallesi’nde ikamet eden Y.C’nin (47) esrar sattığını saptadı.

Evinde yapılan arama ve kontrollerde 360 gram esrar ele geçirilen kadın, gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.