Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

– Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen bir kadın yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen bir kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narko Tim ekipleri, Zafer Mahallesi’nde bir eve düzenlediği operasyonda Yağmur K’yı (25) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında satışa hazır 60 paket sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.