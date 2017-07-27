Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
– Mihalıççık ilçesinde düzenlenen operasyonda 55 kök Hint keneviri ele geçirildi
27 Temmuz 2017 Perşembe, 12:55
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen bir kişi yakalandı.
Bir ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçaören Mahallesi Göbet mevkisinde E.Ç’ye ait tarlanın kenarında bulunan dere yamaçlarında Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.
Operasyonda 55 kök Hint keneviri ele geçirildi, şüpheli E.Ç. gözaltına alındı.