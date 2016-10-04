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04 Ekim 2016 Salı

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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

04 Ekim 2016 Salı, 17:30
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

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ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de düzenlenen operasyonda 733 gram esrar ile 2 gram bonzai ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 2 şüpheliyi takibe aldı.

Teknik ve fiziki çalışmasını tamamlayan emniyet güçleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 733 gram esrar ile 2 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonda ayrıca evde bulunan bir ruhsatsız av tüfeğine de el konuldu.

Söz konusu şüpheliler gözaltına alındı.

eskişehir

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