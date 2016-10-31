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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

– Jandarma narkotik köpeği Çıtır’ın da katıldığı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

31 Ekim 2016 Pazartesi, 15:10
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir-Bursa karayolunda takibe alınan otomobili durdurdu.

Şüpheliler S.Ç. (34) ile A.B’nin (40) bulunduğu otomobilde yapılan ve narkotik köpeği “Çıtır”ın da katıldığı aramada, 305 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli 2 kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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