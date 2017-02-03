Eskişehir'de yaban hayvanlarına yem bırakıldı

ESKİŞEHİR (AA) – Orman ve Su İşleri Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, yaban hayatını desteklemek amacıyla İnönü, Seyitgazi ve Mihalıçcık ilçelerinde hayvanların yoğun olduğu bölgelerde yemleme yapıldı.

Eskişehir Milli Parklar Şube Müdürü Mehmet Sait Kanar, Çatacık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası civarında başlatılan yemleme çalışmalarının il geneline yayıldığını kaydetti.

Belgeli avcılar tarafından yapılan yem bağışlarının da değerlendirilerek yemleme yapıldığını aktaran Kanar, “Katkı sağlayan tüm kurumlara ve vatandaşlarımıza yaban hayatına verdikleri destekten dolayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü adına teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.