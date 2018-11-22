Eskişehir'de yangın tatbikatı
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Emniyet Müdürlüğü personeli için yangın eğitimi ve tatbikatı düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı görevlileri tarafından verilen eğitime, 300 polis katıldı.
Etkinlikte, yangın eğitiminin yanı sıra tatbikat da yapıldı.
Eğitime, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in yanı sıra müdür yardımcıları, şube müdürleri, emniyet amirleri ile çok sayıda polis memuru katıldı.
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