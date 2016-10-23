Eskişehir'de “Yaşam Boyu” sergisi

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, seramik sanatçısı Zehra Çobanlı’nın önderliğinde eğitim alan katılımcıların çalışmalarının yer aldığı “Yaşam Boyu” sergisini sanatseverlerin izlenimine sundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Çağdaş Cam Sanatları Müzesi’nde açılışı yapılan sergide 25 katılımcının 100’den fazla seramik ve resim çalışması yer aldı.

Serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir’in sanat dolu bir kent olduğunu ifade ederek emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür etti.

Açılışa Büyükerşen, Büyükşehir Belediyesi çalışanları, sergide eserleri bulunan katımcılar ve aileleri ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergi, 22 Kasım’a kadar açık kalacak.