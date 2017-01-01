Eskişehir'de yeni yıl kutlamaları

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de bir araya gelen vatandaşlar ve turistler, yeni yılı büyük bir coşkuyla kutladı.

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi’nde toplanan vatandaşlar ve çeşitli Arap ülkelerinden gelen turistler, saatler gece yarısını gösterdiği anda saniyeleri sayarak yeni yıla “merhaba” dedi. Arap turistler, yöresel halk oyunları ve şarkılarla yeni yılı karşıladı.

Ayrıca kutlamalar sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan arbedeyi polis ekipleri büyümeden önledi.