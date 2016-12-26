Eskişehir'de yılbaşına özel ücretsiz otopark hizmeti

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 31 Aralık-2 Ocak tarihlerinde dört caddedeki otoparkların ücretsiz olacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeni yıl kutlamalarında vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla bazı park alanlarının 31 Aralık-2 Ocak tarihlerinde ücretsiz olarak hizmete sunulacağı belirtildi.

Buna göre, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan, Şair Fuzuli, Sakarya ve Fabrikalar caddelerindeki otopark alanlarının 31 Aralık Cumartesi günü saat 18.00’den 2 Ocak Pazartesi saat 08.00’e ücretsiz olarak hizmet verecek.