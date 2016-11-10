Eskişehir'de yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 29 yaralı

– Sivrihisar’daki kazada, otobüste host olarak çalışan kişi öldü, sürücü ile 28 yolcu ise yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu bir kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.K. idaresindeki bir seyahat firmasına ait 16 NED 98 plakalı otobüs, Sivrihisar-Ankara karayolunun 1. kilometresinde önünde seyreden A.K’nın kullandığı 06 JSV 17 plakalı tıra çarptı.

Kazada, otobüste host olarak çalıştığı öğrenilen 24 yaşındaki Gökhan Kara, olay yerinde hayatını kaybetti. Ceset, Sivrihisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Yaralanan otobüs sürücüsü M.K. ile 28 yolcu ise 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir’deki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Eskişehir istikametine yaklaşık 30 dakika kapanan yol, polis ekiplerinin çalışması sonucu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

– ”Korktuğum başıma geldi”

Hafif yaralı yolculardan emekli hakim Mustafa Koçoğlu (65), gazetecilere yaptığı açıklamada, otobüsün Ankara’dan hareket ettiğini söyledi.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesindeki kızını ziyaret etmek için yola çıktığını belirten Koçoğlu, şöyle konuştu:

“Otobüsün sağ tarafındaki yolcuların çığlık sesiyle irkildikten sonra şiddetli bir ses geldi. Daha sonra önümüzdeki tırın kasasının, otobüsün içine girdiğini gördüm. Muavin ön koltukta sıkışarak hayatını kaybetti. Şoförün şoka girdiğini gördüm. Bileti internetten almıştım ve bir numaralı koltukta oturuyordum. Daha önce hiç ön tarafta yolculuk yapmamıştım. ‘Acaba kaza olur mu?’ diye korkuyordum. Korktuğum başıma geldi.” diye konuştu.