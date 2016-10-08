Eskişehir'de “Yumurtadan Sanata” adlı sergi açıldı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de, merkez Tepebaşı ilçe Belediyesi tarafından Yusuf Eygören’e ait “Yumurtadan Sanata” adlı yumurta kabuğundan obje yapımına ilişkin sergi açıldı.

Bir alışveriş merkezinde izlenime sunulan serginin açılışına katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, yumurta oyma ustası Yusuf Eygören’in bu sanatı ülkede yapan tek usta olduğunu söyledi.

“Önce yumurtanın içini boşaltıyor sonra o ince kabuğa elmas uçlu matkapla delerek o olağanüstü sanatını gerçekleştiriyor.” diyen Ataç, böyle sanat eserlerini vatandaşların izlemesi gerektiğini aktardı.

Ataç, “Bunun ne kadar ince bir sanat olduğunu bir diş hekimi olarak gerçekten çok taktir ediyorum. Yumurta kabuğunun ne kadar hassas mikron bir yapı olduğunu biliyorum ve bu önemli bir ürünün hayata dönüşmesi çok güzel. Eskişehir’de bu sergiyi 80 bin kişinin ziyaret edeceğini tahmin ediyorum.” yorumunu yaptı.

Yumurta oyma sanatına hobi olarak başladığını ifade eden Eygören de “Yaklaşık 10 yıldır uğraşıyorum. Türkiye’de bu sanatı ben başlattım. İstanbul’da engelli kardeşlerimize canları sıkılmasın, evde oturduğu yerde bu sanatla uğraşsın diye bir kurs açtım.” diye konuştu.

Bu sanatı bir yumurtayı tesadüfen matkapla delerek başladığını dile getiren Eygören, “Emekli olduktan sonra çok sıkılıyordum. Çalışmayı seven bir insanım, hiç boş durmayı sevmem. Sürekli bir şeylerle uğraşırım. Tahtalarla uğraşırken matkap vardı, yumurta pişirecektim, sonra ‘Şunu matkapla deliyim’ dedim. Yumurta delinince bana bir ışık verdi, ondan sonra geliştirip devam ettim.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada Eygören, Başkan Ataç’ın Eskişehir’de de engellilere yönelik kurs vermesi yönündeki teklifine olumlu yanıt verdiğini söyledi.

Sergi, 16 Ekim’e kadar açık kalacak.