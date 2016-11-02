Eskişehir'deki 35 bin kişilik stadyumun açılış tartışmaları

ESKİŞEHİR (AA) – AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü, kentte yapımı tamamlanan 35 bin kişilik stadyumun açılışına ilişkin tartışmalarla ilgili, “Stadın Eskişehirspor’a tahsisi yapılmadı. Şu anda stadyum müteahhitte. Müteahhitte olan bir stadyumda bir futbol organizasyonu, spor müsabakası gerçekleştirilmesi mümkün değil.” dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Eskişehir Bürosu’nu ziyaretinde açıklamalarda bulunan Ünlü, Eskişehirspor’un oynayacağı bir stadın kente kazandırılmasının en önemli nedenlerinden birinin AK Parti iktidarı olduğunu vurguladı.

Stadın, Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı tarafından oluşturulan bütçeyle Başbakanlık Toplu Konuk İdaresi (TOKİ) tarafında yapıldığını anımsatan Ünlü, şöyle devam etti:

“Eskişehir’in 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesi, Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı’nın oluşturulması ve o ajansa kaynak oluşturulması, o kaynakla bir stadın yapılması bir icraattır. Bu icraatın sahibi AK Parti iktidarıdır, o dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır, Kültür ve Turizm Bakanımız Nabi Avcı’dır. Türkiye’deki sayılı statlardan birisini Eskişehir’e kazandıran bu sayılı unsurlardır. Stadyum orada yapılmıştır ve hayata geçecektir. Bu stadyum Eskişehirspor için yapılmıştır, Eskişehirspor maçlarını orada oynayacaktır. Taraftarımız o büyük stadyumda Eskişehirspor’u güzel ortamda izleyecektir.”

– “Yanlış hesap Bağdat’tan döner”

Ünlü, son dönemde “Eskişehirspor, Bandırmaspor maçını yeni stadyumda oynayacaktı ancak oynayamadı” yönünde tartışmaların yaşandığını anımsattı.

Stadyumun hala müteahhit firmanın uhdesinde olduğunu aktaran Ünlü, şunları söyledi:

“Stadyum TOKİ’ye devredilmedi. TOKİ’den Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğüne devredilmedi. Stadın Eskişehirspor’a tahsisi yapılmadı. Şu anda stadyum müteahhitte. Müteahhitte olan bir stadyumda bir futbol organizasyonu, spor müsabakası gerçekleştirilmesi mümkün değil. Çünkü, orada çıkabilecek bir sorunun sorumluluğu müteahhit firma alamaz. Yasal olarak böyle bir şey söz konusu değildi. ‘Burada maç oynanacak’ diyenler de bunun bilincinde ve anlayışındadır. Bu bilindiği halde orada maç oynamaya kalkmak doğru bir şey değil.

Yanlış hesap Bağdat’tan döner. Bile bile yanlış üzerinde durmak, yanlışın üzerinde hareket etmek doğru değil. Stadyum gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra Eskişehirspor’a tahsis edildiğinde orada çok rahatlıkla maç oynanacak. Stadyumdaki güvenlik unsurları tam manasıyla organize edilmeden orada maç oynanmayacağını yetkililer bildirdi. TOKİ, stadyumu 30 Kasım’da teslim edecek. Spor Genel Müdürlüğü de Eskişehirspor’a tahsisini gerçekleştirdikten sonra maçlar oynanacak. ‘Orada maç oynanacaktı. Birileri buna engel oldu. Oynayamadık’ diye bir şey söz konusu değil. Bandırmaspor maçı her halükarda yeni statta oynanamazdı. ‘Maç birilerinin devreye girmesiyle oynanamadı’ demek iftiradır.”

– Kentteki su kesintisi tartışmaları

Ünlü, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü Su Arıtma Tesisinde yapılacak yenileme çalışmaları nedeniyle 4-5 Kasım’da kentte iki gün su kesintisi uygulanmasını doğru bulmadığını belirtti.

“Eskişehir’e Avrupa kenti yakıştırmasını yapıp, ilkel bir yöntemle insanları 2 gün susuz bırakmak ciddi bir çelişkidir” diyen Ünlü, sözleri şöyle tamamladı:

“Bunun çözümünün olmaması mümkün değil. Bu devirde 700 bin nüfuslu bir kentin 2 gün susuz kalması doğru değil. Bunu yetkililerin açıklaması lazım. Arıtmadaki pompaların değiştirilmesi yarım günlük meseledir. ‘Bununla birlikte vanaları değiştireceğiz’ derseniz. Bu sizin ihmalkarlığınızdır. Yarım günde arıtmanın pompalarını değiştirirsiniz, sonra vanalar değişecekse, bölge bölgedir bu vanalar da yarım gün bir bölgenin vanasını değiştirirsiniz, onu tamamladıktan sonra bir bölgeye geçersiniz. Bir haftada bu değişikliği yaparsınız ve şehrin tamamı susuz kalmaz. Yarım gün susuz kalmanın çözümünü insanlar bulur. Şehri 2 gün susuz bırakmak, buna bizi mecbur bırakmak, 700 binlik şehri susuzluğa mahkum etmek doğru değildir. Bu bir kabiliyetsizliktir. Bu aleni bir beceriksizliktir. Bunun kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum.”