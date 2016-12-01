Eskişehir'deki cinayet davası

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de, evden ayrılan eşini öldürüp, onunla birlikte yaşadığını ileri sürdüğü kişiyi ağır yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eşi Gizem Bulut’u öldüren tutuklu sanık Ümit Bulut (24) ve olayda yaralanan Ramazan Aktar (25) ile taraf avukatları katıldı.

Aktar, duruşmadaki ifadesinde, Diyarbakır’ın Silvan ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğunu ancak Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşadığını belirtti.

Evliliği öncesinde Gizem Bulut ile sevgili olduklarını ileri süren Aktar, şöyle konuştu:

“Töre yüzünden evlenmemize karşı çıktılar. Kardeşinin inadı yüzünden Gizem, Ümit ile evlendi. Evliyken sadece telefon görüşmemiz oldu. Daha sonra 15 Ekim 2015’te kaçarak Eskişehir’e geldik. Ben kahvehanede iş buldum. Olay günü kahvehanede çalıştığım sırada Ümit Bulut tarafından tabancayla vuruldum. Sonrasını hatırlamıyorum. Sanık Ümit Bulut’tan şikayetçi değilim. Buradaki herkesin hayatı mahvoldu. Kimse beni ‘şerefsiz, namussuz’ olarak suçlamasın. Kalbime söz geçiremedim. Bizim oralarda töre olayları çok fazla olur. Tamam namusumuza sahip çıkacağız ama biz olayları bu noktaya getirdik. Onu sevdiğim için bu olay oldu. Sanık Ümit Bulut’un da hayatı mahvoldu.”

Sanık Ümit Bulut ise olayın “töre cinayeti” olmadığını öne sürerek, “Ben Eskişehir’e ailemi kurtarmaya gelmiştim. Olayı ağır tahrik altında gerçekleştirdim, pişmanım.” dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 27 Aralık’a erteledi.

Bu arada, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Eskişehir Barosu Kadın Hukuku Komisyonu üyesi bir grup, adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan avukat Pınar Çelik Arpacı, olayın “töre cinayeti” olduğunu savunarak, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

Manisa’dan kente gelen Ümit Bulut, evden ayrılarak Ramazan Aktar ile yaşamaya başladığını öne sürdüğü eşi Gizem Bulut’u (20) 30 Mayıs’ta tabancayla öldürmüş, Aktar’ı ağır yaralamıştı.