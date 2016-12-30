Eskişehir'deki FETÖ/PDY operasyonu

– ESOGÜ’de görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerin de aralarında bulunduğu 41 şüpheliden, 35’i adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 41 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı, ifadelerinin tamamlanmasının ardından, serbest bırakıldı.

Aralarında “Üniversite imamları”nın da yer aldığı 11 profesör, 5 doçent ve 4 yardımcı doçent ile sağlık çalışanı ve sekreterlerin bulunduğu 35 zanlı, Yunus Emre Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından, geniş güvenlik önlemleri altında Eskişehir Adalet Sarayı’na götürüldü.

FETÖ/PDY’nin ESOGÜ yapılanmasına yönelik 23 Aralık’ta başlatılan operasyonda, 41 kişi gözaltına alınmıştı.