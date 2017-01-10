Eskişehir'deki güvenlik kamerasına yansıyan trafik kazası

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de karla kaplı yolda ayağının kayması sonucu kamyonetin altında kalan Bilge Yıldız, kaza anında yaşadıklarıyla ilgili “Şimdi kamera görüntülerini incelediğimde ne kadar kötü bir kaza geçirdiğimi anladım. Böyle bir kazadan kurtulduğum için Allah’a binlerce kez şükrediyorum.” dedi.

Erenköy Mahallesi Sevinç Caddesi’nde 7 Ocak’ta meydana gelen ve saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Yıldız (41), gazetecilere yaptığı açıklamada, kamera kayıtlarına baktığında kazanın ölümüne yol açabilecek önemde olduğunu gördüğünü söyledi.

Yetkililerin söz konusu bölgede önlem alması gerektiğini ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

“Ev hanımıyım ve 3 çocuk annesiyim. Mucizevi bir şekilde hayattayım. Olay günü çocuklarımın ihtiyaçları için markete gidiyordum. Yolda çok yavaş yürüyordum. Birden korna sesi duydum, arkama dönmeye çalıştığım sırada aracın altında kaldım. ‘Kurtarın’ diye çığlık attığımı hatırlıyorum. Panik halindeydim. Aklımda markete gitmek vardı. Hastaneye götürmek için o insanlar bana ısrar etti ancak ben olayı tam anlayamadığım için gitmedim. Şimdi kamera görüntülerini incelediğimde ne kadar kötü bir kaza geçirdiğimi anladım. Böyle bir kazadan kurtulduğum için Allah’a binlerce kez şükrediyorum. O aracın altında sağ çıkamayabilirdim. Bana çarpan kişilerle beraber market alışverişini yaptım. Daha sonra beni evime yakın bir yerde bıraktılar. Akşama doğru ağrılarım fazlalaşınca kızımla hastaneye gittik. Doktor kayıtları mevcut.”

Yıldız, kaza anında aracın altından kendisini çıkarmak için büyük çaba gösteren esnaf ve vatandaşlara da teşekkür etti.