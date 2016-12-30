Eskişehir'deki müzelere ziyaretçi ilgisi

ESKİŞEHİR (AA) – Türkiye’nin kültürel zenginliklere sahip önemli kentlerinden olan Eskişehir’deki 6 müze, bu yıl 11 ay boyunca 492 bin 303 kişi tarafından ziyaret edildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin bünyesindeki Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, 2016 yılında 295 bin 850 kişi tarafından gezildi. Yine belediye bünyesindeki Çağdaş Cam Sanatları ve Kent Belleği Müzeleri 75 bin 551, Kurtuluş Müzesi 10 bin 635, Canlı Tarih Sahnesi ise 3 bin 433 kişiye kapılarını açtı.

Anadolu Üniversitesine bağlı Havacılık Parkı 56 bin 724, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne bağlı Eti Arkeoloji Müzesi de 50 bin 110 kişiyi ağırladı.

– “Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi geliyor”

Eskişehir Sanat Derneği Başkanı Şehabeddin Tosuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehir’de çeşitli alanlarda müzelerin bulunduğunu söyledi. Tosuner, şöyle konuştu:

“Halkın bu müzelere yoğun ilgi göstermesi, Eskişehir’de sanata gereken önemin verildiği anlamına geliyor. 1970, 1980 ve 1990’lı yıllarda, sanatçılar çoğunlukla büyük şehirlere göç etti. Bugün baktığımızda Eskişehir’in, sanat bakımından, en çok göç alan şehirler kategorisinde olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi, Eskişehir’de yoğun şekilde sanat etkinliklerine yer verilmesidir. Şehrimizde bulunan, Eti Arkeoloji Müzesi, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykelleri Müzesi, Havacılık Parkı, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Karikatür Müzesi gibi müzelerin her biri farklı alanlarda, farklı bir sanatı icra ediyor. Özellikle Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykelleri Müzesi’nin önünde çoğu zaman uzun kuyruklar olduğunu görüyoruz. Müzelerimize, sadece Eskişehir halkı değil, Türkiye’nin dört bir yanından gelen turistler ziyaret ediyor.”

Tosuner, 2017 yılında sanatın Eskişehir’de daha yoğun yaşanacağını umut ettiklerini belirterek, kentin sanata, sanatçıları ve sanatseverlere ev sahipliği yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.