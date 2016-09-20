Eskişehir'deki silahlı kavga

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de düğün töreninin ardından çıkan kavgada bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden oldukları iddia edilen evli çift tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün gece saatlerinde 71 Evler Mahallesi Orkideler Sokak’ta bir düğün töreni sonrası çıkan silahlı kavgada Ali Dal’ın (43) ölümü ve Bilal Polat’ın (40) yaralanması olayı ile ilgili Kemal Çelik, eşi Fidan Çelik ile 2 oğlunu gözaltına aldı.

Emniyette işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Çelik çifti tutuklandı.