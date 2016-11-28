Eskişehir'deki silahlı kavga

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’in Çifteler ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kardeşi ölen, diğeri ağır yaralanan Dursun Çalışkanoğlu, olaya karıştıkları belirlenen 5’i aynı aileden 6 şüphelinin bir an önce yakalanıp, ceza almasını bekliyor.

Çalışkanoğlu, Eskişehir Devlet Hastanesi bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 21 Kasım’da Sakarya Mahallesi Girne Caddesi Çetinel Sokak’taki bir kahvehane önünde çıkan silahlı kavgada, kardeşi İlker Çalışkanoğlu’nun (33) öldüğünü, diğer kardeşi Hayri Çalışkanoğlu’nun (28) ağır yaralandığını anımsattı.

Kavgaya karıştıkları belirlenen 5’i aynı aileden 6 kişinin bulunması için güvenlik güçlerinin çalışma yürüttüğünü ancak şu ana kadar şüphelilerin yakalanamadığını ifade eden Çalışkanoğlu, kardeşlerinin hiçbir suçunun olmadığını iddia etti.

Çalışkanoğlu, olay nedeniyle ailecek mağdur olduklarını, çocuklarının okula gidemediğini belirterek, şunları söyledi:

“Bir kardeşimi toprağa verdim, diğeri ise yaşam mücadelesi veriyor. Kardeşimin katilinin bulunması için devletimizin yetkililerinden ve halkımızdan destek bekliyoruz. Bizler devletine ve milletine bağlı insanlarız. Güvenlik güçlerimizin bu zanlıları yakalayacağına inancımız tam. Bir gecede ortadan kaybolan bu kişiler, bölge illerde olabilir. Bizim tek arzumuz bu insanların adalet önünde hesap vermeleri. Bu olay nedeniyle çocuklarımız güvenlik gerekçesiyle okullarına gidemiyor. Eğitimlerinden geri kalıyor. Biz devletimize sığınıyoruz.”

– Olay

Çifteler ilçesinde 21 Kasım’da, 40 yıl önce yaşanan bir cinayet olayıyla ilgili aralarında husumet bulunan iki aile arasında kavga çıkmış, İlker Çalışkanoğlu ölmüş, kardeşi Hayri Çalışkanoğlu ise ağır yaralanmıştı.

Kavgaya karıştıkları belirlenen 5’i aynı aileden 6 kişinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.