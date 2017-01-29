Eskişehir'deki silahlı saldırı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de bir kişinin evinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak 24 yaşındaki oğlu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gece 75. Yıl Mahallesi’ndeki evinde av tüfeğiyle öldürülen Rüstem A’nın (49) katil zanlısının yakalanması için başlattığı çalışmaları genişletti.

Çok sayıda kişinin ifadesine başvuran ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Soruşturma kapsamında Rüstem A’nın oğlu O.A. (24) gözaltına alındı.

Cinayeti itiraf eden O.A’nın, olayda kullandığı av tüfeği de sakladığı yerde bulundu. Zanlının, “babasını, yıllardır kendisine baskı yaptığı için öldürdüğünü” söylediği öğrenildi.