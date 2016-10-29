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Eskişehir'deki sulama kanalında ceset bulundu

29 Ekim 2016 Cumartesi, 16:50
Eskişehir'deki sulama kanalında ceset bulundu

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ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de kent merkezinden geçen sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi Bilgeç Caddesi yakınından geçen sulama kanalında ceset gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin çıkarılması için itfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu ceset kıyıya çıkarıldı.

Mehmet Korun’a (61) ait olduğu belirlenen ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

ceset  eskişehir sulama kanalı

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