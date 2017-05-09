Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 10 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik önceki gün çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Tunalı, Zafer ve Fevzi Çakmak mahallelerinde çok sayıda eve düzenlediği operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 6’sı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Zanlılardan Y.Ö. savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, Yağmur U, Zeynel D, Erdoğan B, Şenol K. ile Narin T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Operasyonda 317 gram bonzai, 2 gram esrar, 13 uyuşturucu hap, 3 pompalı tüfek ve bir hassas terazi ele geçirilmişti.