Eskişehir'deki uyuşturucudan ölüm

– Evinde arkadaşlarıyla “bonzai” olarak adlandırılan sentetik uyuşturucu madde kullanan kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan ikisi tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de evinde arkadaşlarıyla “bonzai” olarak adlandırılan sentetik uyuşturucu madde kullanan kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi Narkotim ekipleri tarafından 3 gün önce Eskibağlar Mahallesi Genel Sokak’ta evinde uyuşturucu kullandıktan sonra yaşamını yitiren Haluk Can M’nin (32) ölümüyle ilgili kent merkezinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Seyit K. (20) ile S.K. (14) tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.