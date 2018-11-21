Eskişehir'deki yabancı öğrenciler bilgilendirildi

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Göç İdaresi Müdürlüğü ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) iş birliğiyle "Yabancı Öğrencileri Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

AÜ Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Salon 2009'daki toplantıya İl Göç İdaresi Müdür Vekili Gökhan Akyıldız, TÖMER Müdürü Ferdi Bozkurt, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği Öğrenci Temsilcisi Tayip Khan, TÖMER, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği, Uluslararası Öğrenci Kulübü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü göç uzmanları ve personeli katıldı.

Akyıldız, toplantıda yaptığı konuşmada, Mevlana'nın "Birlikten rahmet ayrılıktan azap doğar" sözünü anımsatarak, bugün 100 farklı ülkeden yaklaşık 300 öğrenciyle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bu tür programlarla bilgilendirme yapmanın yanı sıra birlik ve beraberliği de güçlendireceklerini ifade eden Akyıldız, şöyle konuştu:

"Aile büyüklerimden birinin çok anlamlı bir sözü var onu da paylaşmak istiyorum. O der ki 'Evlat, bir kefene sarılmadan önce, bin gönüle sarılmak gerekir.' Bugün dünyanın birçok ülkesinde lisans, yüksek lisans ve doktora için ülkemize gelenler var. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi olmak üzere bu üç üniversitemizde yaklaşık 2 bin 500 yabancı öğrenci bulunuyor. Burada Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü olarak her kardeşimizin yanında olacağız. Bu güzel programa katılım sağlayanlara teşekkür ediyorum."

Toplantıda yabancı öğrencilere ikamet, vatandaşlık gibi mevzuat konuları ayrıntılı olarak sunumla anlatıldı.