Eskişehir'den kısa kısa

ESKİŞEHİR (AA) – Odunpazarı Belediyesine bağlı hayvan barınağını “Dünya Hayvan Hakları Günü” nedeniyle okullar ve sivil toplum örgütleri ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 400 kişi Dünya Hayvan Hakları Günü nedeniyle Odunpazarı Hayvan Barınağına ziyaret gerçekleştirdi.

Barınakta bakım ve tedavi gören hayvanlar ile buluşan öğrencilere, hayvanların da tıpkı insanlar gibi hakları olduğu anlatıldı. Sivil toplum örgütleri de Odunpazarı Hayvan Barınağını ziyaret eden diğer kurumlar oldu.

– “Yumurtadan Sanata” sergisi açılacak

Tepebaşı Belediyesi, “Yumurtadan Sanata” isimli sergi açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en önemli yumurta oyma ustası olan Yusuf Eygören tarafından hazırlanan yumurta oyma eserler, Türkiye Sergi Projeleri kapsamında, 8-16 Ekim’de Espark Alışveriş Merkezi’nde ziyarete açılacak.

Sergi, ince işçilik gerektiren hassas sanatlardan birisi olarak kabul ediliyor. İçi boşaltılmış yumurtanın özel matkap ve hassas delici aletler kullanılarak farklı bir eser haline getirildiği yumurta oyma sanatı, güzel sanatlar kategorilerinde “sanatın en kırılgan hali” olarak nitelendiriyor.

– Bilim Kulübü açılıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda bulunan Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi’nde 22 Eylül’de Bilim Kulübü açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uzay Evi’nde açılacak Bilim Kulübü’ne, 10-12 yaş grubundaki çocuklar katılabilecek.

Her dönem 6 hafta sürecek Bilim Kulübü’nde tasarım, kodlama, mühendislik, sanat, fizik ve biyoloji temalı etkinlikler gerçekleştirilecek.