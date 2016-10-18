Eskişehir'den kısa kısa

ESKİŞEHİR (AA) – Umudun Çocukları Engelliler Dayanışma Yardımlaşma ve Bilinçlendirme Derneği Başkanı Gülcan Karakuş, Siirtliler Vakfı Başkanı Mubin İnan ve beraberlerindeki yönetim kurulu üyeleri, Vali Azmi Çelik’i makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Çelik, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Engelli vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilenerek, yaşadığı sorunlara ortak çözüm bulmak istediklerini belirten Çelik, bu kapsamda ellerinden gelen yardımı yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Umudun Çocukları Engelliler Dayanışma Yardımlaşma ve Bilinçlendirme Dernek Başkanı Karakuş ve Siirtliler Vakfı Başkanı İnan da Çelik’in kabulünden duydukları memnuniyeti dile getirerek, yürüttükleri çalışmaları Vali Çelik’e anlattı.

– “9. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” başladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve KOSGEB tarafından 9’uncusu düzenlenen “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KOSGEB’in Girişimcilik Destek Programı kapsamında düzenlenen eğitime katılanlar, KOSGEB Merkez Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin oluşturduğu jüri tarafından yapılan mülakatla belirlendi.

Girişimci adayları, Opera Binası yanındaki Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi’nde eğitimlerine başladı. Adaylar, 50 saat sürecek eğitimin sonunda sertifikalarını alacak.

– Yol yapım çalışması

Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 7 sokakta iyileştirme çalışmaları yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ihlamurkent Mahalesi’nde bulunan Asri Mezarlık arkasındaki 7 sokakta iyileştirme çalışmaları yürüten belediye ekipleri, 2 bin metrekare alanda altyapı ve üstyapı iyileştirmeleri yaptı.

Ekipler, bu alanlarda asfalt malzemesi olarak daha önce kazınan asfaltlardan sağlanan geri dönüşüm malzemesini kullandı.

– Yunus Emre Çok Sesli Müzik Korosu üyeleri seçildi

Odunpazarı Belediyesi Yunus Emre Çok Sesli Müzik Korosu için seçim gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan seçmelere, 12-35 yaş arasında bireyler katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği koro seçmelerini, koro şefi Figen Bayraktar, Mücahit Bayraktar, Ferdi Cansız ve İbrahim Eke yaptı.

Seçmelerde başarılı olanların halk türküleri ve şarkılarıyla çok sesli olarak eğitim göreceğini belirten yetkililer, Yunus Emre Çok sesli Müzik Korosu’nun yeni üyelerin gördükleri bu eğitimlerden sonra yıl içerisinde konser vereceğini belirtti.

– Flüt ve gitar gecesi düzenlendi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, oda müziği konserleri kapsamında flüt, gitar gecesi düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Ergin Orbey Sahnesi’nde gerçekleştirilen konserde, flütte Emin Germen ve gitarda Adil Koray Barut yer aldı.

Fernando Carlos Tavolaro, Astor Piazzolla, Celso Machado, Maria Castelnuovo Tedesco ve Jacgues Ibert’in eserlerini başarılı bir şekilde yorumlayan sanatçılar, konser sonrası alkış aldı.