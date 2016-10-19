Eskişehir'den kısa kısa

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı ressam Aslı Vural’a ait “Yıkım” sergisi izlenime sunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde açılan sergideki resimler kentleri, değişimi, doğanın katledilişini ve bireyin tüm bu durum içerisindeki durumunu konu alıyor.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergi, 6 Kasım’a kadar açık kalacak.

– Yeni stadın yol yapım çalışmalarını sürüyor

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni stat için devam eden yol açma ve düzeltme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sazova Mahallesi’ndeki çalışmalar kapsamında Fuar Sokak’ta tretuvar çalışması yapan ekipler, daha sonra burada asfalt döküm işine başlayacak.

Yetkililer, Eskişehirspor Kulübü ile koordineli olarak ihtiyaç duyulan her noktada çalışmalara devam edileceklerini kaydetti.