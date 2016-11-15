Eskişehir'den kısa kısa

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir merkez Tepebaşı İlçe Belediyesi Sağlıklı Kent Konseyi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığını Bursa’da ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Tepebaşı Belediyesi Sağlıklı Kent Konseyinin, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığını Bursa’da ziyaret ederek Dünya Sağlık Örgütü ve örgütün Türkiye’de gerçekleşen çalışmaları hakkında Birlik Müdürü Murat Ar’dan bilgi aldığı bildirildi.

Toplantıda konuşan Ar, Tepebaşı Belediyesinin çalışmalarıyla ve Sağlıklı Kent hareketini sahiplenmesi ile diğer belediyeler için örnek olduğunu söyleyerek, yapılan ziyaret için başta Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç olmak üzere Konsey Başkanı Serpil Çamoğlu’na, Proje Koordinatörü İnci Çalışkan’a ve yürütme kurulu üyelerine teşekkür etti.

– SOBA Çalıştayı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde düzenlenen Sosyal Belediyeler Akademisi (SOBA) Çalıştayı’na Eskişehir’den Odunpazarı Belediyesi de davet edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edremit Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen SOBA Çalıştayı’na, sosyal medyayı en aktif ve başarılı kullanan 32 belediyenin temsilcilerinin katıldığı bildirildi.

Çalıştayın açılışına, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, CHP Balıkesir İl Başkanı Ender Biçki de katıldı. Konuşmaların ardından katılımcılara ve konuşmacılara katılım belgeleri ile çeşitli hediyeler verildi.

Başkan Saka’nın çalıştayın açılış programının ardından, cep telefonu ile selfie çektiği ve belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaştığı kaydedildi.

– Odunpazarı Belediyesinden muhtarlara hediye

Odunpazarı Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 78’inci yılı anma kapsamlarında, muhtarlara Atatürk rölyefi hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Atatürk Haftası nedeniyle Odunpazarı Bölgesi’nde bulunan 85 mahalle muhtarına Atatürk’ün “Söz konusu vatansa gerisi teferruattır” sözlerinin yazılı olduğu Atatürk rölyefinin hediye edildiği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, muhtarlara hediye edilen Atatürk rölyeflerinin Odunpazarı Belediyesinin atölyelerinde yapıldığını belirtti.

Atatürk rölyeflerini alan muhtarlar ise bu anlamlı hediye için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür etti.

– AKUT’a malzeme desteği

Odunpazarı Belediyesi, afet ve acil durumlarda birlikte hareket etme kararı aldığı Arama Kurtarma Derneğine (AKUT) donanım desteği sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kurumlar arası iş birliği çalışmaları için Odunpazarı Belediyesinin, AKUT Eskişehir Ekip Lideri Mete Kızıl ve AKUT gönüllüleri ile bir araya geldiği bildirildi.

Yetkililer, afetlerde can ve mal kaybının çok olmaması için önceden tedbir alınmasının gerektiğini vurgulayarak, AKUT’un ihtiyacı olan ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak gerekli ekipmanı üyelere teslim ettiklerini söyledi.