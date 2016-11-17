Eskişehir'den kısa kısa

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çifteler Koordinasyon Merkezi 28 ağacı kurtardı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada göre, Çifteler Şehit Osman Genç Endüstri Meslek Lisesi bahçesine yapımı başlayan spor salonu alanında bulunan 28 ağaç, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ağaç sökme makinesi ile yerinden sökülerek Çifteler Asri Mezarlığı ve lise bahçesine tekrar dikildi.

Büyükşehir Belediyesi Çifteler Koordinasyon Merkezi sorumlusu Sebahattin Çarkacı, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için belediyesinin aralıksız çalıştığını kaydetti.

– Uluslararası Atta Festivali’ne çocuk oyunu “Kırmızı Balon” davet edildi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın beğenilen çocuk oyunu “Kırmızı Balon” bu yıl ilk kez düzenlenecek Uluslararası Atta Festivali’ne katılmak üzere İstanbul’a davet edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul’da ilk kez düzenlenecek olan Uluslararası Atta Festivali’nde Şehir Tiyatroları’nın çocuk oyunu Kırmızı Balon çocuklarla buluşacak.

Festival 18-21 Kasım’da yapılacak. Atta Festivali kapsamında, Eskişehir’de üç sezondur aralıksız olarak sahne alan “Kırmızı Balon” adlı çocuk oyunu 19 Kasım’da sergilenecek.

Kırmızı Balon, Bakırköy Belediye Tiyatrosu Sahnesi’nde festival kapsamında iki kez minik seyircilerle buluşacak.

– Odunpazarı Belediyesinden ücretsiz e-devlet hizmeti

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, “Herkes İçin Kütüphane Projesi” kapsamında vatandaşlara ücretsiz e-devlet, e-randevu ve e-belediye hizmeti veriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Odunpazarı Belediyesi, Hacette Üniversitesi ve Bill ve Melinda Gates Vakfı işbirliğiyle gerçekleşen proje kapsamında Odunpazarı Belediyesinde hibe edilen bilgisayarlar üzerinden verilen eğitimler ilk olarak Emek Mahallesi Halk Merkezinde başladı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesinin 8 farklı kütüphanesinde verilecek olan e-devlet ve e-belediye hizmetleri için tüm çalışmaların tamamlandığını belirtti.